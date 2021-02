MÁS DE UNO MONFORTE 24/02/2021

Tres persoas permanecen ingresadas con Covid no Hospital Comarcal de Monforte onde o Sergas notificou nas últimas horas un novo falecemento. Unha muller de 85 años que se converte na quinta víctima mortal con coronavirus no Hospital Monfortino neste 2021. Repasamos incidencia da Covid pero atendemos tamén a outros asuntos como a celebración do Día de Rosalía. Hai actividade extra no concello de A Pobra do Brollón que repasamos con Ricardo Rodicio, concelleiro de Cultura e tamén no concello de Sober e niste caso falamos coa profesora de teatro Eva Ferreira. Conversamos tamén con Xesús Alfonso Parada que esta mañá presentou "Náiades" na Librería Pelayo. Xosé Rodríguez fai balance do acto "expansivo" que teñen en marcha no Ateneo Casino homenaxe a Lois Pereiro. No espazo "Facendo Empresa" hoxe repasamos a historia de Talleres Pardo con seu responsable, Manuel González Álvarez.