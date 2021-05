MÁS DE UNO MONFORTE 05/05/2021

Baixa o paro nesta zona sur de Lugo e sube nesta área sanitaria o número de casos activos pola Covid. Repasamos datos neste programa que abrimos co espazo "Facendo Empresa" que hoxe adicamos á peixería que vén de poñerse en marcha na Praza de Abastos de Monforte. Falamos co xerente Javier González. Co alcalde de Sober, Luis Fernández Guitián e co fotógrafo Emilio Romanos, falamos da campaña que teñen en marcha para promocionar os miradoiros. O colectivo "Interior Galego Vivo" presenta alegacións ao Plan de acción da paisaxe que ten a Xunta en marcha na Ribeira Sacra. Falos delas con Paula Vázquez Verao. E conversamos tamén con Miguel Ángel De La Gama, un madrileño que cambiou Leganés por Monforte e adestra no Korbis.