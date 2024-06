La alcaldesa de Lugo presenta el proyecto para habilitar zonas de baño en el Miño

Tras años con la playa fluvial pública de Lugo a vueltas, esta mañana la alcaldesa, Paula Alvarellos, presentó un nuevo proyecto para habilitar este verano dos puntos de acceso al río Miño a través de la instalación de rampas. Alvarellos asegura "que non é propiamente a praia fluvial pero non imos a renunciar que os lucenses poidan exercer o seu dereito a bañarse con comodidade no río". La memoria municipal solventa los principales aspectos negativos que la Xunta había argumentado para rechazar el anterior proyecto.