El 5% de la población de Lugo tiene asma. Una enfermedad crónica y multifactorial que no se puede prevenir pero si tratar. La neumóloga del HULA, Nagore Blanco, explica las recomendaciones y el estilo de vida saludable para un buen control del asma y rompe con los falsos mitos sobre esta enfermedad. No es cierto que las embarazadas no puedan tomar inhaladores, que los corticoides son dañinos o que solo los adultos tienen asma.