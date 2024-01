Entrevista con Lara Méndez

"Me gustaría que me recordarán como una buena persona que trabajé por y para Lugo"

Este viernes Lara Méndez dimitirá como alcaldesa de Lugo en un pleno extraordinario, para ir en las listas del PSdeG a la Xunta. En Más de Uno Lugo dijo sentirse emocionada por las muestras de cariño que está recibiendo. Aseguró que siempre estuvo y estará a disposición del partido, y que no tiene querencia al cargo. Sobre su decisión considera que era el momento de dar el paso y defender a Lugo desde la Xunta. Lo que no quiso es dar pistas sobre quién será su sucesor. Dijo que a día de hoy no está decidido y que cualquiera del equipo tiene capacidad y preparación. Dejará si acta de concejal en el Ayuntamiento tras el nombramiento del nuevo alcalde.