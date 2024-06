Elena Candia: "Para cubrir servicios habrá que subir impuestos"

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Lugo acusa al gobierno local de abusar de los remantes de Tesorería, y no tener ahora dinero para cubrir los servicios. Elena Candia asegura que darán la cifra exacta de los millones que se han dilapidado en el concello y censura que PSOE y BNG gasten en proyectos que no repercuten positivamente en la ciudad, como las Caldas do Miño. Tiene claro que los números no dan y la prueba dice: es el retraso en los pagos. Asegura que el período medio de pago en el último trimestre paso de los 56 días. Para las inversiones el Gobierno Local ha tenido que recurrir a un crédito de 13 millones de euros.