Prohíbe al jugador enfrentar a su club de origen.

El acuerdo de cesión pactado entre el Almería y el Club Deportivo Lugo obliga al club lucense a no alinear al internacional británico Arvin Appiah en el partido que enfrenta a los de Medhi Nafti ante el cuadro andaluz el próximo sábado. No podrá Appiah prolongar en Almería el buen estado de forma que demostró en el empate en casa cosechado la jornada pasada ante el Logroñés. Appiah debutó como titular y fue uno de los futbolistas más destacados del partido. Partiendo desde banda derecha, el futbolista nacido en Ámsterdam, fue protagonista durante la primera mitad, con varias jugadas individuales de mucha calidad y detalles que demostraron la clase del jugador. Con la llegada de Appiah, el Lugo obtuvo polivalencia en la línea de ataque ya que es un futbolista que se desenvuelve bien por ambos costados e incluso puede jugar como único referente ofensivo. Ante su baja frente al Almería, Medhi Nafti tendrá que volver a la dupla de extremos que comenzó la temporada y que tan buen resultado le dio al conjunto rojiblanco. Puma Rodríguez y Gerard Valentín parten como favoritos para estar en el once titular, aunque podrían entrar también Chris Ramos o Christian Herrera volcados en una de las dos bandas. Además de la baja de Appiah, Nafti no podrá contar con Hugo Rama, expulsado ante el Logroñés, y es duda el posible regreso de Moctar El Hacen, que arrastra molestias físicas.