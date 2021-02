MÁS DE UNO LUGO

Arias niega las deficiencias que alega el Gobierno Local para no abrir el auditorio

El delegado territorial asegura que de ser así, el Ayuntamiento no hubiera recepcionado la obra hace 8 meses. Javier Arias tiene claro que el auditorio se degrada por estar cerrado y cree que es una excusa para seguir culpando a la Xunta. No ve lógico que siga sin actividad algo que atribuye o bien a guerras internas entre PSOE-BNG o a que no tienen un plan para el auditorio.