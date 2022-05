CON SUSANA PEDREIRA

Gente Viajera de Galicia 06/05/2022

Neste venres percorremos varios puntas da provincia de Pontevedra. Visitamos Vilagarcía de Arousa para celebrar a segunda edición de Espavila! Imos ata Redondela para coñecer todo sobre a Festa do Choco e rematamos no DESTINO FINAL en Sanxenxo no bar Berberecho. Ademais, falamos e viaxamos con Sheila Patricia e o seu novo traballo "Orixe" ,un disco que mira ao folclore galego dende a electrónica.