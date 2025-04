Ximo Navarro, renueva hasta 2026 con el Deportivo, con opción a otra temporada más

Empezamos conexión desde los aledaños de Riazor, pendientes de la puesta en escena de la renovación de Ximo Navarro, anunciada ya la semana pasada. Eso sí, junto a la DeporTienda hay un mural con las fotos de Diego Villares, Pablo Vázquez y Cris Martínez. La capitana del Deportivo ABANCA fue noticia ayer, dado que el Deportivo anunciaba su futura maternidad, por lo que tiene que dejar temporalmente el fútbol. Gran noticia, festejada por sus compañeras en el vestuario. Feliciades, Cris.

Continuamos haciendo referencia al Leyma BAsquet Coruña. Esta mañana Trey Thompkins recibió el premio Estrella Galicia al mejor de marzo. Es su segundo premio de la temporada, tras haberlo ganando el pasado mes de noviembre.

Trey Thompkins III, premio Estrella Galicia de marzo de 2025 | Onda Cero Coruña.

Y después, llegó la comparecencia de Diego Epifanio, en la previa del partido del próximo sábado contra el Granada. En este partido incide Epifanio a la hora de poner el foco. Pero se da la circunstancia, como adelanta hoy el compañero Daniel Abelenda en La Opinión de A Coruña, que el próximo sábado Epifanio será centenario en el banquillo naranja. ¿Seguiría o seguirá Epi la próxima temporada, independientemente de la categoría en la que esté el Leyma Basquet Coruña? Epi deja en manos de la directiva esta decisión, aunque también concluye que "He tenido la suerte de dirigir 100 partidos a Leyma Basquet Coruña y ojalá que puedan ser 200, claro que sí".

Y acabamos en Riazor, marco incomparable para inmortalizar la renovación de Ximo Navarro como jugador del Deportivo hasta 2026, con opción a otra temporada más, en función de rendimiento, apuntaba Fernando Soriano.

Ximo, hombre tranquilo, agradeció al Deportivo la continuidad. No hubo problemas para llegar a un acuerdo, reconocía que "A Coruña es el mejor sitio en el que he estado, que he estado en muchos y también muy bien, pero aquí quizás es donde mejor me sentí”.

Es más, aún sufriendo por culpa de la lesión de vértebras y viendo los partidos desde la grada o la televisión, dejó patente que su buen corazón, dado que apuntó, sin reparos, que "mi lesión le da oportunidades a otros compañeros que han jugado menos y sobre los que la gente podía tener alguna duda".

Y tocaba pregunta sobre Lucas Pérez. Coincidieron en el Alavés y ahí cuajó una gran amistad que tuvo continuidad en A Coruña. Lucas salió en enero, pero Ximo y el de Monelos siguen teniendo una comunicación constante, siendo Lucas el que está ahora en Holanda, intentando recuperarse ya de una tuberculosis.

Recordemos que Lucas avaló la llegada de Ximo Navarro al Deportivo, tras el fracaso de Castellón. Antoñito abandonó el Deportivo, que primero firmó a París Adot, pagando traspaso a la Ponferradina. Y apostó por Ximo Navarro, que había salido a jugar a Holanda en el Fortuna Sittard. Aunque las lesiones musculares le han acompañado tambien en el Deportivo, la temporada pasada Ximo Navarro llegó a jugar 23 partidos. Y en la vuelta al fútbol profesional, el Deportivo apostó, pagando traspaso de 400.000 euros al Andorra, por Petxarromán, pero el dueño del lateral derecho ha sido Ximo Navarro, hasta su reciente lesión de vértebras ante el Cartagena.