Trabajo extra para Villasuso: toca renovar patrocinio de Estrella Galicia y se acaba el de Luckia

Día de descanso para la primera plantilla del Deportivo. A partir de mañana por la tarde tocará preparar el partido del próximo domingo en Soria en el que, en principio, el Deportivo no se jugaría nada. Pero como apuntan hoy en La Voz de Galicia, hay que tener en cuenta que puede estar en juego una plaza para participar en la próxima edición de la Copa del Rey. Si el Deportivo gana, aseguraría la primera plaza de este grupo intermedio y estar en esa Copa del Rey.

Y si algo tiene la Copa para los equipos de la 1ª Federación es el prestigio correspondiente, y aún encima el detalle de haberla ganado en dos ocasiones, está en juego también poder ingresar dinero si pasas las primeras rondas y toca un Primera División.

Pero hablando de ingresos futuros, lo real, también, es que en el mes de junio de 2021 acaban dos patrocinios importantes para la tesorería del Deportivo. El principal, con Estrella Galicia, y el de Luckia, que es el segundo patrocinador que más aporta a las cuentas del club. Eso sí, con dos cuestiones diferentes. El de Estrella Galicia se podrá mantener si se llega a un acuerdo. El de Luckia no, dado que se prohibe firmar nuevos contratos de patrocinio de casas de apuestas deportivas en equipaciones deportivas a raíz del Real Decreto Real Decreto 958/2020. Golpe duro al fútbol, con muchas casas de apuestas patrocinando. Al Deportivo también. Y con unos ingresos que se cifraban en 260.000 euros.

En cuanto al contrato con Estrella Galicia, termina este mes de junio el acuerdo renovado por tres temporadas en mayo de 2018. Estrella Galicia viene patrocinando al Deportivo desde al año 2009. Y las últimas cifras que venía aportando al Deportivo, medidas en categoría de segunda División, estaban en los 800.000 euros.

Por lo tanto, los dos principales patrocinadores del Deportivo aportaban más de un millón de euros.

También acaba el contrato con MACRON. Aunque en este caso, es un contrato diferente, porque MACRON aportaba al Deportivo algo más de 100.000 euros, pero a cambio había compromiso de compra de material. Y en ese sentido, según me cuentan, a veces íba lo comido por lo servido. O lo servido superaba o comido. A ver cómo queda ahora el próximo contrato con Kappa, al que hay que añadir la idea de externalizar las DeporTiendas, al igual que la DeporClínica, cuya externalización ya se ha puesto en práctica este mes de mayo y de la que informa hoy el Deportivo.

Y es que, siguiendo con ingresos, el Deportivo informa que aquellos socios que no renovaran el carnet de esta temporada que ya se ha acabado en Riazor, tendrán la posibilidad de hacerlo hasta el 14 de mayo para no perder ni antigüedad ni preferencia para escoger sitio. Si no se renueva, se perderá esa antigüedad y ese derecho preferente para mantener el asiento. Y es que tampoco ha quedado claro desde el Deportivo si se va a mantener el premio a la fidelidad de los socios con la imposición de las insignias de oro y plata a los que se han mantenido con una fidelidad ininterrumpida durante los últimos 50 ó 25 años, respectivamente.

Por último, sin noticias concretas en cuanto a movimientos en la plantilla ni en la parte técnica, me insisten que Ríchard Barral no tiene dos años más de contrato con el Deportivo. Su último contrato establecía una duración de 1+1 y cabe la posibilidad este verano de no ejecutar ese año a mayores, tanto por parte del propio Ríchard como por parte del club.