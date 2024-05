Recepción al Dépor en María Pita el domingo y recados de Lucas Pérez en La Voz de Galicia al palco

El Deportivo cierra la liga regular el sábado ante el Real Unión de Irún. Será dos semanas después del ascenso ante el Barcelona B. Y dos semanas después llegarán dos tradiciones que siempre han acompañado a los éxitos. Visita a la fuente de Cuatro Caminos, programada para el sábado después del partido.

Y finalmente, la visita a María Pita será el domingo. Así lo confirmaba esta mañana Inés Rey, quien también apuntaba que mañana habrá Junta de Gobierno local extraordinaria esta viernes para aprobar el convenio de Riazor, manteniendo las condiciones del anterior.

Inés Rey confirmaba estas informaciones, después de presentar junto a Rafal Louzán la III Edición del Congreso Internacional de entrenadores de fútbol y fútbol sala. Se celebrará en A Coruña los días 7 y 8 de junio en el Palexco de A Coruña. Irene Ferreras y Paulo Roberto son los padrinos de una edición que tendrá ponentes de primer nivel, al que se ha sumado en las últimas horas Jorge Valdano. También está prevista la presencia esos días en A Coruña de Javier Tebas y de Pedro Rocha.

O Camiño do Futgal | Onda Cero Coruña

El día también viene marcado por el cumpleaños de Mella, que llega a los 19 años.

Y la entrevista de Lucas Pérez en La Voz de Galicia. Saco una conclusión: Lucas Pérez envia recados al palco. O a los palcos. Al de autoridades, en el que se sientan Masimo Benassi, Fernando Soriano y hasta Michelle Escotet. Y de paso, al palco VIP, al que acude, ahora más, el dueño del club, Juan Carlos Escotet.

Lucas se ha convertido en el héroe del ascenso, con una segunda vuelta cargada de goles y asistencias. Independientemente de su baja en cuatro partidos, con las victorias en Majadahonda, Cornellá y Sabadell, junto a la victoria en casa ante Unionistas. Y la guinda fue el gol del ascenso contra el Barcelona B.

Pero en la primera vuelta, el guión tuvo un desarrollo diferente. Hubo asistencias, pero no goles. Y eso unido a otras circunstancias, me dicen, provocaron que al igual que pasó con Mackay, se redactó un contrato de despido. El de Mackay se ejecutó, el de Lucas Pérez no. Y eso lo sabe Lucas Pérez. Y lo sabía incluso cuándo, en la fiesta del ascenso recién conquistado en Riazor, a la hora de los discursos, se acordó de Álex Bergantiños, Mackay y el doctor Lariño.

No queda otra cosa que recurrir al tiempo para saber cómo se resolverá este "mal rollo". En ediciones anteriores los fracasos de ascensos no conseguidos permitieron decisiones drásticas. En esta ocasión se ha conseguido el premio del ascenso y cada parte lo está rentabilizando para ponerse la correspondiente medalla, pero también para mandar recados. Para montar batallas que provocan muchas preguntas sin respuestas claras ni oficiales. De momento.