Asamblea de accionistas del Deportivo en junio: Adiós al concurso de acreedores y ... ¿Algún adiós en el consejo de Administración?

El Deportivo quiere cerrar ya el concurso de acreedores para tener más músculo financiero en el fútbol profesional de los topes salariales.

Hasta el momento se han dado los pasos, tras la aceptación de la jueza del Mercantil número 2 de A Coruña, que designó al antiguo administrador concursal del club, Julio Fernández Maestre, como conductor de este proceso para poner punto y final al concurso de acreedores del Deportivo.

"El importe de los créditos ordinarios en la actualización de la lista de acreedores definitiva alcanzaba la cifra de 11.481.099,60 euros, que es la cantidad que se ha utilizado para el cálculo de los porcentajes de adhesión al convenio", apuntaba Julio Fernández Maestre en su informe sobre la propuesta de adhesión de modificación del convenio. Y al final, "De conformidad con lo dispuesto en el artículo 376 TRLC, la propuesta de modificación del convenio del R.C.D. de LA CORUÑA, S.A.D., debe entenderseaprobada por un porcentaje del 52,812 por 100 del pasivo ordinario pendiente de pago".

Eso sí, me sigue llamando la atención que entre ese listado de acreedores que suman 52,812 de adhesión, no figura ningún ex jugador del Deportivo. Y hay unos cuantos. Desde Aranzubia, pasando por Bodipo y llegando a Manuel Pablo y Álex Bergantiños.

Ni Manuel Pablo ni Bergantiños, ahora ligados al club, figuran entre los acreedores que aprobaron y se adhirieron a la propuesta de final de convenio de acreedores del Deportivo.

Esa asamblea de finales de junio también puede deparar noticias sobre Álex Bergantiños. Ausente en los últimos meses en el palco de Riazor e incluso en las celebraciones, todo apunta a que dejará de ser consejero del Deportivo. Y a su salida, se puede sumar la de Álvaro García Diéguez, el actual presidente.