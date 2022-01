Lendoiro: "¿Quién pagará a CVC por los clubs que desciendan a 1ª RFEF?

¿QUIEN PAGARÁ A CVC POR LOS CLUBS QUE DESCIENDAN A 1ª RFEF?

“El Gordo de LaLiga-CVC” ha caído muy repartido por toda España haciendo muy “felices” a infinidad de dirigentes de SAD, cosa que celebra Tebas pregonando que Dios (CVC) ha venido a ver al fútbol en forma de “maná”… pero la afición se pregunta si los clubs precisan hipotecarse a 50 años; si la del fondo es la mejor oferta; si tiene sentido que, por exigirlo CVC, LaLiga obligue a todos a invertir su “premio” el ¡70% en infraestructuras! el 15% en reducir deuda y el 15% en la plantilla; si…

Intentaré demostrar que -problemas legales aparte- se trata de una locura económica, aunque justo es reconocer que a todos, en los momentos difíciles, nos seduce el “sálvese quien pueda” y más si el Presidente te anima permitiéndote superar el límite del control económico… si votas a favor del acuerdo con CVC.

Ese fue el caramelo envenenado que le ofreció a Laporta, y que permitía que Messi siguiese en Barcelona, que era lo ideal para todos. El Joan de 2004 hubiese aceptado el envite y le haría a Tebas “la jugada del pailán”, utilizando la Asamblea del Barsa, ya con Messi inscrito, para “prohibirle” firmar con CVC. ¡La que pudo armar!

Por eso entiendo que muchos dirigentes tuviesen que decir SI al “regalo” que le ofrecía la patronal, porque así podía resolver algún capricho y, sobretodo, importantes obligaciones financieras a corto plazo -a ver si resulta que Florentino tenía más razón cuando hablaba de la crisis económica de los clubs que el mundo idílico que dibujaba Javier- pero lo que no puedo defender es que, los 2.000m/€ y la sociedad con CVC, vayan a resolver, como se nos quiere vender, los problemas del fútbol español.

Entregar el “diezmo”, el 10% de todos los ingresos de LaLiga durante los próximos 50 años a CVC, creo que es el peor acuerdo que ha tomado la LFP en una historia que conozco muy bien. El mejor paralelismo que podemos hacer es reflejar el cambio brutal que experimentó nuestro fútbol en el periodo anterior idéntico, 1972- 2022 :

-CLUBS:Hoy no participan en LaLiga el 40% de los equipos de 1@ y 2@ de 1972,

-INGRESOS: El 80% eran por socios y taquillas. Hoy el 80% es por derechos de TV.

-JUGADORES: Hoy el 100% de una plantilla pueden ser extranjeros. En 1972, tres.

-PRESUPUESTO: El Madrid lo multiplicó ¡por 1.000! : 0,7m/€-1972 y 700m/€-2022.

¿Qué sería hoy de los clubs si un “iluminado” hubiese diseñado “su CVC” en 1972?

Como se ve el crecimiento ha sido enorme, y lo seguirá siendo, porque aparecerán tecnologías, que CVC sin duda habrá incluido entre sus derechos futuros, pero, al valorar económicamente el acuerdo, llama más la atención que, si solo se mantuviesen los iactuales ingresos de LFP, algo imposible, se va a amortizar los 2.000m. en 10 años -periodo que calcula CVC permanecer como socio de LaLiga- lo que le permitiría vender los restantes 40 años y obtener, como mínimo, 10.000m/€, de rentabilidad… pero si se aplica el crecimiento 1972-2022 el beneficio de CVC puede escandalizar.

Y si en lo económico el acuerdo no se sostiene, también falla en exigir cómo deben invertir esos 2.000m/€, que “resolverán el futuro de los clubs”. En la presentación del interesante libro “Cómo salir de ésta”, sus autores ligaban, en buena parte, el futuro de la economía española al acierto o desacierto del Gobierno español en la inversión de los muchos miles de millones que nos llegarán de Europa.

¡Me asusta pensar que esa visión se trasladase en el fútbol al empleo del dinero de CVC! Lo digo porque se dedicarán muchos millones a inversiones innecesarias, al estar los clubs encorsetados por sus obligaciones y carecer de libertad para invertirlos en lo que más precisa cada uno, a pesar de tratarse de una “deuda” del propio club, aunque, al “pagar” LaLiga, contablemente, vistan como quieran la operación.

Buen ejemplo de ese absurdo son las obligaciones que LaLiga impondrá al Deportivo si asciende, cosa que no dudo. Dice que recibirá de CVC 30m/€, de los que tendrá que dedicar 21m/€ a infraestructuras. ¿A cuáles? ¿Para mejorar una de las buenas ciudades deportivas de España… ó para embellecer un ya remodelado estadio municipal … ó para una gran Casa Depor-Museo tecnológico, cuando las necesidades son muy otras?

Al fútbol español -hoy obligado a invertir en ladrillo y tecnología, y que languidece “en el césped”- debería servirle de ejemplo los magníficos campos de Portugal para la Euro-2004, que hoy vemos vacíos, salvo los de las grandes urbes, Lisboa y Porto… mientras en España más de uno piensa que, por construir grandes estadios, su club se va a convertir en el Real o en el Barsa, y sus pequeñas ciudades en Madrid o Barcelona.

Un sueño que los más grandes van a aprovechar para hacerse todavía más fuertes, porque quizás los aspirantes españoles a títulos o Champions no se hayan percatado que están facilitando que blancos y azulgranas vayan a distanciarse aún más, porque cada temporada ¡durante 50!, verán actualizados sus ingresos de LaLiga mientras los demás deberán abonar “el diezmo al Rey CVC”, un 10% anual que va a distanciar a las locomotoras mucho más del resto, salvo del Athletic Club, distancia que cada año se incrementará en ese interminable espacio de tiempo para los que lo sufran..

El pensamiento único, por desgracia, se ha impuesto en LaLiga, por lo que debe ser su Presidente el que responda a preguntas que preocupan, en especial, a las aficiones de los clubs de la LFP ¿cómo pagarán su cuota, por la enorme reducción de ingresos, los descendidos de Liga Santander a Smartbank? ¿se le reducirá un 10% de su importante participación al que asciende a 1@, cuando apenas recibió dinero de CVC en 2@?

Pero existen interrogantes que preocupan, y mucho, a seguidores y clubs que ahora compiten en las divisiones de la RFEF, porque ¿quién pagará la parte de los clubs que reciben decenas de millones y al descender a una competición RFEF no pueden pagar o llegan a desaparecer? ó ¿se le descontará también ese 10% a los que asciendan de ligas no profesionales entre 2022-2072, como Hércules, R.Murcia, Recre, Córdoba… que no han recibido ni un euro de CVC? o ¿será LaLiga, con cargo al fondo común, la que “pague”? Nuestro fútbol necesita respuestas claras. En 50 años serán muchos los clubs afectados, porque, pague quien pague, CVC cobrará.