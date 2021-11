DEPORTES MÁS DE UNO, ONDA CERO CORUÑA, 11/11/2021

Miku: "Mi contrato tiene una fecha de caducidad, todos nos centramos en esta temporada y a disfrutarlo"

Después de que el Deportivo ABANCA cayera eliminado de la Copa contra el Granada ayer en Abegondo por 0-1, miramos al fin de semana, pendientes de si el Extremadura viaja o no a A Coruña y hace o no hace la huelga que han convocado para el sábado y el domingo. Escuchamos a Miku. Deja claro que si le debieran tres meses de salario, no viajaría. Y mirando más allá, tiene claro, Miku, que renovó por un año más, hasta el 30 de junio de 2022. Nada más. Y mientras tanto a disfrutar del Deportivo, de la temporada, del equipo y del buen momento que se traduce para Miku en goles, y para el equipo en el liderato.