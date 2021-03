Couceiro habla mañana: Viabilidad del Dépor sí y ... ¿Muchos recortes también?

DEPORTES EN MÁS DE UNO A CORUÑA. De lunes a viernes en Onda Cero Coruña, de 13:50 a 14 horas.

El Deportivo recibe al Pontevedra el próximo domingo a las 19 horas en Riazor. Antes, mañana martes, Antonio Couceiro recibirá las primeras preguntas como presidente del Deportivo, tras el cese del anterior consejo y nombramiento del nuevo el pasado lunes, 8 de febrero. Esto es, tres semanas después, conoceremos las primeras impresiones del nuevo rector del Deportivo, con la presencia total de ABANCA marcando la ruta del club.

De hecho, uno de los mensajes que transmitirá Couceiro, según ha sabido Onda Cero, es garantizar la viabilidad de la institución, independientemente de la categoría en la que milite el primer equipo masculino la próxima temporada. Es más, de esa categoria dependerá el sustituto de Ríchard Barral y Alfonso Serrano en la dirección Deportiva. Tampoco continuará Albert Gil.

Pero otro de los mensajes que puede dar Couceiro es que vienen por delante tiempos de profesionalización. Y tiempos de recortes en la estructura del Deportivo. Recortes en sueldos. Recortes en empleos. Tras el informe realizado por Deloitte, una de las conclusiones claras que hay en ABANCA es que el club está sobredimensionado, con sus casi 200 emplead@s.

A esta hora me falta por conocer quién será el Consejero que cumplirá el perfil deportivo, tras los intentos con Mauro Silva, con Aldana o con Scaloni, según apuntó AS. Se buscaba para esa consejería a un ex del Deportivo que aunara el cariño de la afición.