Ciberataque al Deportivo y Epi no quiere que su voluntad de seguir en el Leyma provoque ruptura social

El Deportivo enviaba la comunicación ayer a última hora de la tarde. A mi me llegó a las 20:53. Poniendo por delante la transpariencia y la legalidad en el uso de datos personales, el Deportivo informa que se trató de un "ciberincidente de seguridad el pasado viernes 16 de Mayo que ha afectado a una de las bases de datos y ha implicado el acceso no autorizado a sus datos identificativos y de contacto. En todo caso, no se han visto comprometidos datos financieros ni credenciales de acceso".

También informa que se le dio conocimiento a las autoridades y "recomendamos extremar las precauciones ante la recepción de llamadas, correos electrónicos o mensajes sospechosos". Y ponen a disposición la Delegada de Protección de Datos para cualquier duda o aclaración.

Y escuchamos a Diego Epifanio. Faltan dos jornadas para el final del campeonato, en las que no podrá contar Epi con Álex Hernández, por problemas en una muñeca. Evidentemente, apela a la profesionalidad para afrontar el partido de Murcia este sábado y el último ante Baskonia. Pero la atención está centrada en el futuro del entrenador, que primero habla de ruído, sobre su futuro. Y a continuación deja clara la voluntad de seguir, además tiene un año de contrato, al tiempo de que espera que este tema, el de la continuidad, no provoque una "fractura social" entre los partidarios y los detractores de Epi.

Recordamos, además, que estamos en la previa dun importante evento que acogerá A Coruña: El campeonato de España Junior de Hockey sobre Patines. Empezará el viernes por la mañana en el pabellón de Monte Alto, con la participación de equipos como el Barcelona o el Igualada, además de Compañía de María, anfitrión, y el Ordes, en la representación local.