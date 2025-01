El Chelsea viene a por Yeremay sabiendo que el Deportivo no baja un euro de los 20 millones de cláusula

Empató el Deportivo en Málaga, o más bien, le empató el Málaga al Deportivo, 1-1, a falta de cuatro minutos para el final de un partido que había tenido un claro protagonista: Yeremay Hernández. El canario tiró a portería, el canario hizo una lambretta, el canario marcó gol, el octavo en su cuenta particular y hasta fue egoista, tras ese gol, queriendo anotar el segundo, en una jugada en la que le acompañaban Soriano, Mella y Bouldini con mejores opciones de remate.

El protagonismo de Yeremay no acabó al ser sustituído en el minuto 79 por Gauto. Yeremay atendió a los medios de comunicación y no aseguró su continuidad en el Deportivo. Incluso ahora en el mercado de enero. Eso sí, con buenas palabras para que una hipotética salida sea de la mano. O sea, ventajosa para el jugador, para crecer, y ventajosa para el Deportivo, con el pago íntegro de la cláusula, que está ahora en 20 millones de euros.

A partir de ahí, aparecieron las reacciones. Y esa misma noche, a las 21:30, recibí un mensaje de una persona bien informada que me daba la pista: "El Chelsea ha viajado por Yeremay". Aún no he podido tener más detalles, pero interpreto que incluso en La Rosaleda había emisarios del Chelsea, al igual que otros equipos, Málaga es un lugar very beautiful para visitar y disfrutar, no solo para ir al fútbol, sino para otros menesteres. E interpreto que Yeremay también lo sabía, por lo que nos brindó un espectáculo de calidad futbolística, que tuvo como guinda la lambretta ante Gabilondo.

Y a partir de ahí, el recado enviado por el Deportivo a quiénes llamaron a la Plaza de Pontevedra: Yeremay no se vende ni por 19.999.999 euros. O la cláusula o nada. Estamos aún en el camino de esta operación, de un fichaje anhelado por muchos equipos, pero solo factible para quien pague la cláusula y, por supuesto, convenza a Yeremay en todos los sentidos: deportivo, económico y hasta vital. Y esta vez no es el Brighton, con todos los respetos para el Brighton, el dispuesto a pagar la cláusula, como pasó con Mella.

Por eso, en este momento, supongo, tras unos años de experiencia, que si se va a hacer, que se haga ya, para que el Deportivo, con 20 millones en caja, de los que la Liga autoriza siempre a emplear un 70% en gasto de plantilla deportiva profesional, para cumplir con el fair play financiero, pueda fichar, tanto un recambio para Yeremay, como las prioridades que ya se había marcado antes: Mediocentro que dé equilibrio, delantero que dé gol y un central que dé más seguridad defensiva.

Y todo eso, pendientes de que no haya más movimientos de salida que no estaban previstos.

Además del empate del Deportivo, también empató el Racing de Ferrol. 0-0. Y menos mal, porque la parada de la tarde la hizo Jesús Ruíz, el portero del Racing. Debutó Raúl Blanco y el racinguismo lo acogió con mucha ilusión.

Y también hay que destacar la goleada encajada por el Deportivo Abanca en Tenerife, 5-1, tras empezar ganando el partido con un gol de Henar Muiña.

En cuanto al polideportivo, el Leyma Basquet Coruña perdió el derbi galego de la ACB por 83-80 en Lugo. El equipo naranja compitió hasta el final, Scrubb anotó cinco triples, pero al final el partido se quedó en Lugo gracias al último parcial de Hilliard y el trabajo de Sakho.

Esta mañana aterriza en Alvedro el flamante fichaje del equipo coruñés, el francés Thomas Heurtel, que será presentado mañana.

El Baxi Ferrol perdió en Badalona 97-90.

Y por último, victorias en el hockey. El Deportivo Liceo ganó 1-3 en Voltregá el día del 55 cumpleaños de Juan Copa y acaba la primera vuelta en la segunda posición.

El HCCoruña consiguió su primera victoria a domicilio. Fue en Alcalá, por 3-6.