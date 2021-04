De la Barrera-Villasuso: Reuniones semanales y comunicación "mirándose a los ojos", aunque sin cerrar aún renovación, según Rubén

DEPORTES MÁS DE UNO ONDA CERO CORUÑA, de lunes a viernes, de 13:50 a 14:00 horas.

Vivimos de lleno la previa del fin de semana. Con mucha actividad ya el viernes, dado que tenemos baloncesto con el Tau Castellón-Leyma Basquet Coruña. También empezó la fase de ascenso a la máxima categoría del voleibol español, con la presencia del Intasa San Sadurniño en Valencia. Hablando de fases de ascenso, por Leganés ultima su segundo partido el Baxi Ferrol, tras ganar ayer ante Mataró y antes de medirse mañana al UCAM Murcia. Y a esto hay que añadir la previa de la FINAL FOUR de Hockey que comienza hoy el Deportivo Liceo, midiéndose a las 21 horas al Barcelona. Mañana jugará contra el Benfica.

El sábado también tendremos Rally Sierra Morena, con Iván Ares, fútbol sala con el Viaxes Amarelle en Alicante y el Borbolla recibiendo al Vilasana en Monte Alto.

Y para el domingo, fútbol. Con el Racing de Ferrol jugando por la mañana en Soria, salvo que lo impida el COVID que ha afectado a algún jugador del Numancia. Y por la tarde, el Deportivo visita el Nuevo Ganzábal. Hoy tocó rueda de prensa previa de Rubén de la BArrera. Otra vez con el césped artificial como hilo conductor de la rueda de prensa, aunque ese tipo de terreno lo conoce bien el míster del Deportivo, porque lo tuvo en sus etapas en Valladolid, Villaralbo e incluso en Guijuelo. De ahí, creo, que incluso vio bien no entrenar el partido del domingo en sintético, de mútuo acuerdo con los capitanes y el grupo.

Además, Rubén confirma una información de Onda Cero Coruña. Según hemos podido saber, el entrenador viene teniendo reuniones semanales, cara a cara, con David Villasuso. Para De la Barrera esto no debería ser novedoso que haya este tipo de reuniones, mirándose a los ojos entrenador y máximo ejecutivo del Deportivo de La Coruña S.A.D. Yo creo que sí es novedoso. Este tipo de comunicaciones se dieron en el pasado con su correspondiente repercusión sobre el funcionamiento del vestuario y, por consiguiente, del equipo.

Lendoiro, que era todo, presidente y Director Deportivo y ... en el Deportivo, acostumbraba a comer o cenar con el entrenador para palpar la situación del vestuario y del propio entrenador. Lendoiro era Lendoiro. Presidente Profesional.

Después llegó Tino, habiendo un Consejero encargado de la parcela deportiva, FErnando Vidal, y director Deportivo, Ríchard Barral. Pero el contacto directo de Tino con entrenadores y jugadores dio el resultado que dio. Enfrentamientos entre todo el mundo y apelando a aquello de que "si tengo un problema lo hablo directamente con el presidente". Consecuencia: vestuario podrido y descenso de categoría, tras salvarla tanto en la última como en la penúltima jornada.

Y antes de esta relación directa Villasuso-De la Barrera vivimos la relación directa entre Fernando Vázquez y ... Escotet. El dueño del Deportivo también quiso tener contacto directo, con mesa y mantel, con el hombre de moda a principios del año 2020, tras haber sumado seis victorias seguidas y sacar al Deportivo del Pozo. Esto avaló la continuidad de FErnando en segunda B, por su relación con el dueño, pero careciendo de la confianza de presidente y director Deportivo. El resultado ya lo sabemos. Se esfumó la confianza de Escotet y ...Si te he visto no me acuerdo.

A ver qué pasa ahora. Me dicen que Villasuso optó por esta comunicación "mirándome a los ojos", como apuntó esta mañana De la Barrera, para evitar distorsiones y bolas de nieve en los mensajes con el entrenador. El tiempo dirá si son buenos o no. Yo sigo creyendo que los vestuarios de fútbol profesional tienen sus códigos. Y sus jerarquías. El tiempo dirá. Y dirá cuándo se confirmará la continuidad de De la Barrera en el banquillo blanquiazul. Algo que sucederá fijo cuándo el Dépor certifique su continuidad en la categoría inmediatamente inferior al fútbol profesional. Puede ser, por cierto, con un contrato de tres años, aunque hoy Rubén regateó la pregunta diciendo que de momento no hay nada sobre su futuro, porque aún estamos en tiempos en los que no se ha conseguido ningún objetivo. Y el regate ha sido contundente al decir Rubén que no hay novedades sobre su futuro en el Dépor. "Estamos centrados en lo importante que es Langreo. Mientras ganas todo el mundo es un fenómeno. Y si pierdes nos tiramos de los pelos. Tenemo cierta experiencia en esto. Por eso vamos despacito y con buena letra".