De la Barrera, sobre su futuro contrato con Dépor: "Quiero garantizar cosas que me permitan ser competitivo"

El domingo, a las 12horas, se baja el telón a la temporada 20-21 para el Deportivo. Con el fracaso de no poder optar, tan siquiera, a volver al fútbol profesional. Y con el objetivo menor de conseguir seguir a un paso de ese fútbol profesional en el nuevo invento de la RFEF: 1ª Federación. Toca partido en Soria, pero creo que las neuronas en plan vacaciones se van a imponer a las neuronas en plan profesional, sudando un escudo e incluso peleando por garantizar la presencia en la futura Copa del Rey.

Eso sí, hoy ha tocado rueda de prensa previa de Rubén de la Barrera. Mucho contenido de futuro más allá del domingo que de lo que pueda pasar en Los Pajaritos.

Rubén viene cocinando su futuro con el jefe, David Villasuso. Hay mucho avanzado, pero ha pisado un poco el freno, en la rueda de prensa de hoy, para no llegar tan rápido al destino esperado: su contunidad en el banquillo del Deportivo. Será, pero no a cualquier precio. Es lógico. Ahora, con la continuidad garantizada en la 1ª Federación, el Deportivo partirá la próxima temporada con la OBLIGACIÓN, económica, social y deportiva de volver al fútbol profesional. Volveremos a tener una temporada larga. Y las temporadas, al igual que los partidos, duran mucho más tiempo que el minuto siguiente al pitido final del partido, con el resultado conocido. El resultado de cada partido. El resultado de la temporada.

Y ahí conviene tener claras las ideas. Y firmadas. De la BArrera tiene la experiencia de León. Sobre todo. Diseñó equipo y ... consiguió ascender. Esa lección la tiene aprendida. Y ahora intentará repetir guión, aunque aquí hay aspectos por limar. De ahí su alegato de hoy, deportivista, coruñesista, reconociendo esa exigencia. Pero de la misma manera que se le va a exigir a él, él también intentará exigir. "Quiero garantizar cosas que me permitan ser competitivo". No hacerlo, y solo apelando al deportivismo y el coruñesismo, puede convertirse, antes de firmar su contrato en pegarse un tiro en el pie. En fin... Sigo apostando por qué no tardarán mucho Villasuso y De la Barrera en chocar las manos y firmar el contrato, aunque De la Barrera se permitió el lujo de decir que tenía alguna opción de trabajo más.

Y al mismo tiempo que no excluyó a Ríchard Barral en ese camino futuro, tampoco lo hizo con Miku. Eso sí, para las fonotecas futuras, hay que reconocer que habló del Miku de hace unos años. Una pena no haber jugado antes en el Dépor. ¿Y el Miku actual? Veremos... Al menos, por los piropos que le echó hoy, podríamos apostar a que va a intentar darle una oportunidad en el futuro.

Y pendiente para otro día queda el lío montado con el fichaje de dos juveniles del Ural por el Celta. La semana pasada os comenté que las relaciones AFAC Deportivo están en punto muerto. La AFAC rechazó la propuesta de renovación de convenio con el Dépor. Y todo ello tras escuchar dos ruedas de prensa de Couceiro hablando de cantera, cantera y cantera. Eso sí, por mi información, si el Dépor no ve tanto potencial en estos juveniles... pues debería decirlo. El cargo de Fran tiene una carga. Y la carga va en el cargo. ¿En Vigo apuestan y creen por dos jugadores por los que no apuesta ni en los que cree el Deportivo? El problema está en esa cantera que nos viene dibujando Couceiro y en el qué dirán. Y de fondo el tijeretazo del Deportivo a la solidaridad y a la pesca en el fútbol modesto coruñés. Quedan capítulos por escribir. No se trata solo de dinero. También coruñesismo, deportivismo, como el de Rubén de la Barrera y su contrato. Y a diferencia de lo qué pueda pasarle a Rubén, con más o menos garantías competitivas, el futuro del Deportivo siempre tiene que pasar por A Coruña, sus equipos, sus niños, sus padres, el dinero y, sobre todo, por el cariño del tiburón grande al pez chico. No a cualquier precio, porque el sentimiento no tiene precio...