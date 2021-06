Se acaban los homenajes al Dépor Juvenil, se acaban varios contratos con la llegada del 30 de junio....

DEPORTES MÁS DE UNO ONDA CERO CORUÑA, de lunes a viernes, de 13:50 a 14:00 horas.

El domingo consiguieron la Copa de Campeones de España, ganando en la final al Barcelona por 3-1. Y el lunes, de vuelta en A Coruña, llegó el turno para los homenajes. Primero en el Concello, en María Pita. Con Eduardo Blanco ejerciendo de portavoz del club, junto a Mario Domínguez, capitán, y Óscar Gilsanz, entrenador. E Inés Rey, alcaldesa. Hay que destacar que en el camino de ida hacia el Concello, como a la vuelta, en plena Pza. de María Pita, los campeones recibieron el aplauso de los ciudadanos por la gesta alcanzada.

Después en los aledaños de Riazor, la afición también quiso homenajear a los campeones, poniéndose el punto y final en una cena de confraternidad. Ahora tocará mirar el futuro. Desde la Pza. de Pontevedra, el futuro del equipo juvenil, que participará en la próxima Youth League, también estará en la agenda de David Villasuso. Compartiendo tarea con Fran y empezando por abordar la situación del entrenador, Óscar Gilsanz, que acaba contrato este 30 de junio. Por mis informaciones, la mayoría de los jugadores del juvenil tienen contrato en vigor. Y hay alguno que acaba y se va. Por ejemplo, el portero Adrián Pereda, que se marcha al Villarreal.

Y junto a la confección de todos los equipos, también hay trabajo de despacho para Villasuso, ultimando flecos de contratos que acaban mañana miércoles. Por una parte, termina contrato Estrella Galicia, como patrocinador principal, pero había principio de acuerdo entre las partes para prolongar otras cuatro temporadas más. En cambio, otro patrocinador que acababa contrato es el proveedor de material deportivo, MACRON, que pasará a ser sutituído por KAPPA para las próximas 4+1 temporada. En cambio, otro de los patrocinadores que termina es LUCKIA, pero la prohibición de casas de apuestas deportivas en las camisetas de equipos de fútbol provocará, a falta de confirmación oficial, que se extinga aquí una vinculación que venía desde los primeros años de mandato de Tino Fernández, esto es, desde el año 2016.

En cambio, tras varias consultas, lo que no termina este 30 de junio de 2021 es el convenio de colaboración entre el Deportivo y la AFAC. Y es que el último convenio, firmado el 1 de julio de 2017, siendo Tino Fernández presidente, se extendía hasta el 30 de junio de 2020. Y quedaba automáticamente prorrogado por dos años más, hasta el 30 de junio de 2022 si ninguna de las partes lo denunciaba en el mes siguiente al 30 de junio de 2020. Denuncia de la que no tengo constancia, aunque en las últimas fechas había voces en la AFAC que buscaban la mejora de ese convenio que, por su parte, también quería modificar el Deportivo para abaratar sus costes. En su momento, antes del 30 de junio de 2020, según pudo saber Onda Cero, el ex consejero Miguel Otero propuso modificar el convenio para mejorar la dotación económica a la AFAC, pero la medida no fue adelante, siendo uno de los primeros opositores el entonces consejero y presidente de la AFAC, Manuel Vázquez.