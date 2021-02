DEPORTES MÁS DE UNO A CORUÑA 22/2/2021

1-0: El Deportivo va a peor en A Malata

Perdió el Deportivo en A Malata por 1-0. No solo perdió la oportunidad de sumar puntos para no perder las opciones de poder entrar en play off de ascenso. Al contrario, sin dar síntomas de mejora, sumó opciones para fracasar esta temporada.