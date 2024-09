Miguel Lorenzo critica la "abdicación" de Inés Rey y Lage Tuñas justifica la decisión de la regidora coruñesa

El lunes se firmó un decreto, a las 11 de la mañana, por parte de la alcaldesa Inés Rey, en el que define cuáles son los proyectos estratégicos de esta ciudad y cede todas las competencias de estos proyectos estratégicos al concejal portavoz, señor Lage Tuñas. Inés Rey renuncia a todas sus competencias como alcaldesa y se las cede a un nuevo alcalde que es el señor Lage Tuñas, alcalde que ha sido nombrado sin pasar por el pleno municipal".

Así empezaba su comparecencia ante la prensa Miguel Lorenzo, portavoz del PP, para valorar y criticar ese decreto y sus implicaciones, llegando al punto de, echando mano de la metáfora, afirmar que "Inés Rey ha abdicado en su papel de alcaldesa al ceder el 90%, por no decir el 95% de las competencias a Lage Tuñas".

Por su parte, Avia Veira, concelleira del BNG, ironizó en la red X sobre la delegación de competencias, apuntando que "case me creo a reconfiguración do Goberno que fixo Inés Rey antes do verán. Sen esas competencias, @s outr@s concelleir@s de Goberno están de bolseiros de Lage. Claro, clarísimo".

Después llegó la respuesta de Lage Tuñas, con la justificación correspondiente, en el programa Galicia en la Onda, conducido por Ángeles San Luís. Lage Tuñas fue uno de los invitados al programa especial que emitimos desde el Oceanográfico de A Coruña, con motivo de la jornada de presentación de la programación de Onda Cero Radio para la temporada 2024-25.