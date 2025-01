El Gobierno Local de A Coruña llevará su propuesta de presupuestos municipales al pleno del próximo jueves

Los presupuestos que el equipo de Gobierno de A Coruña llevará al pleno del próximo jueves ascienden a 479 millones de euros, cuatro más que este año. Se centran en cuatro grandes ejes: dinamización económica e innovación tecnológica; políticas de bienestar social, centradas sobre todo en personas mayores y dependientes; movilidad sostenible y zonas verdes; y un plan 2025-208 de atención a los barrios.

La alcaldesa, Inés Rey, ha desgranado algunas de las partidas, como la de 3,5 millones de euros, en dos anualidades, para la reforma del estadio de Riazor. También se contempla una partida, que no ha querido detallar Rey, para la implantación del quinto contenedor de basura al que obliga la Unión Europea. Ocho millones irán para un proyecto de mejorar los parques actuales, crear dos cubiertos y conseguir que "cada familia tenga uno a menos de diez minutos de casa".

Rey destaca que "son unas cuentas ambiciosas", centradas en superar "los retos actuales de la ciudad pero también mirando al futuro".

Además, la regidora incide en que cumple así su compromiso de "presentar las cuentas en enero". Mañana viernes irán a Junta de Gobierno y se debatirán en el pleno ordinario de febrero, el próximo jueves, día 6.

Las cuentas tendrán que ir ligadas a una cuestión de confianza, ya que el BNG anunció en su momento que no las negociaría. Acusa al Gobierno Local de no cumplir los compromisos del año pasado. Sobre la propuesta presentado hoy, dicen que esperarán a conocerla antes de opinar. Quien sí lo hace ya es el portavoz del grupo municipal del PP, Miguel Lorenzo, que denuncia que no conocen "ni un papel" de este proyecto de presupuestos.