El Gobierno adjudica siete millones en proyectos de transición justa en As Pontes, Cerceda y Ferrol

El Ministerio para la Transición Ecológica adjudica siete millones de euros en ayudas a la creación de empleo a proyectos de As Pontes, Cerceda y Ferrol dentro del programa por una transición justa.

En concreto, la construcción de una planta de fabricación de biocombustibles mediante aceites y grasas residuales en Cerceda, impulsada por Galicia Biowaste, recibe más de dos millones y medio y prevé la creación de cuarenta empleos. Otro proyecto que recibe subvención en Cerceda, es la creación de una instalación de valorización de desechos de papel.

En As Pontes, la ampliación de la residencia de mayores de la Magdalena, del Grupo Instituto Gerontológico, recibe más de doscientos cincuenta mil euros de una inversión total de un millón. Supondrá crear once puestos de trabajo y mantener otros cuarenta y cuatro. También en As Pontes se concede más de medio millón de euros a la ampliación de instalaciones de la empresa de calderería y estructuras singulares, de Prometal Tecnológica e Innovación.

En Ferrol, el Ministerio otorga tres millones, de una inversión total de casi veintidós, para la instalación de una planta de gasificación y pirólisis para la valorización de desechos. Es un proyecto de Valogreene Recinor que está previsto que cree veinticinco empleos.

Sin embargo, en Ferrol se desestimó la ampliación de la empresa de gestión de desechos con la instalación de una nueva línea de producción de materias primas circulares, de Recinor Gestión de Residuos.