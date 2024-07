El Concello denunciará ante la Fiscalía la quema de contenedores durante el conflicto de basuras

Este miércoles el Concello presentará ante la Fiscalía los hechos objetivos que se suceden desde que comenzó el conflicto, el 24 de junio: la posible huelga ilegal de los trabajadores de PreZero y la quema de contenedores. Han ardido más de ciento cuarenta, con un coste de cuatrocientos mil euros. Será la Fiscalía quién determine si hay hechos delictivos. La alcaldesa, Inés Rey, asegura que los responsables pagarán más pronto que tarde.

Estas declaraciones las hace la alcaldesa en el segundo día de huelga indefinida convocada por el sindicato STL, que está investigado por una presunta trama de corrupción. La huelga no está teniendo seguimiento por parte de los trabajadores y aun así no se está recogiendo la basura. Fuentes próximas indican que hay treinta y nueve trabajadores sancionados en PreZero con suspensión de empleo y sueldo y sesenta y siete de baja.

El portavoz del comité de huelga, Alfonso Seijo, culpa a la empresa de que no se estén recogiendo los residuos y por lo tanto no se estén cumpliendo los servicios mínimos. Alega que desde PreZero solo han contratado a cuatro personas a pesar de que el número de sancionados es mayor, por lo que no hay suficiente personal.

Mientras, la empresa Valoriza realiza el servicio durante el día tras ser contratada de urgencia en el marco de la declaración de emergencia sanitaria. Llevan más de doscientas toneladas retiradas pero la normalidad todavía está lejos.