El Concello de A Coruña estudia reducir la tasa de basuras si continúa el conflicto

Es la primera medida concreta que anuncia la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, para afrontar el problema de las basuras, aunque explica que aún la están meditando. De continuar el conflicto, asegura que el Ayuntamiento de A Coruña estudia reducir la tasa de basuras. Inés Rey reconoce que, si bien no es una medida que vaya a hacer desaparecer los residuos de las calles, la situación no debería afectar al bolsillo de los ciudadanos.

La alcaldesa también explica por qué aún no se ha declarado la emergencia sanitaria por el conflicto. Rey compara la situación actual con la de 2022. Afirma que las condiciones no son iguales ni en cuanto a la basura acumulada en las calles, ni en cuanto a la situación jurídica.

Estas declaraciones las hacía en una rueda de prensa sobre la red BiciCoruña, que ampliará el número de bases en 2025. La alcaldesa ha anunciado que la ciudad contará con treinta nuevas, con lo que llegarán a ochenta y cinco. Las nuevas estaciones se situarán en zonas que actualmente no disponen de ninguna, como Xuxán o San Pedro de Visma, y en zonas que necesitan refuerzo, como Monte Alto. Está previsto que las bases estén listas en nueve meses debido a la falta de stock para su fabricación.

Además, este viernes además se ha reunido el comité de huelga con la patronal de la empresa Prezero. comité insistían en que no piden nada ilegal. Solicitan que se cumplan los pliegos, el convenio y denuncian falta de personal. Dicen que esa falta de personal y el cumplimiento de las normas de riesgos laborales, son lo que provoca que la situación no esté normalizada desde San Juan. Niegan que haya una huelga de brazos caídos. Y advierten de que si no se llega a un acuerdo, a partir del 1 de agosto la huelga será indefinida.