El BNG pide más claridad en el proyecto de As Xubias

Este jueves en el Pleno, el BNG va a presentar una moción sobre el futuro urbanístico de As Xubias. Critican el convenio del Concello con el fondo Gingko Advisor. Insiste la concelleira nacionalista Avia Veira en que se ha hecho de forma opaca y que solo defiende los intereses de ese fondo de inversión. No de los vecinos.

Por eso, desde su partido le piden al Gobierno Local: suspender ese convenio; impulsar la tramitación de la modificación puntual del PXOM sobre la Ría del Burgo; hacer público el acuerdo con los antiguos propietarios de Astilleros Valiña, zona incluida en esta urbanización de As Xubias; defender la continuidad y mejora del eje ferroviario Coruña Ferrol, y mantener informada a la ciudadanía.

A mayores, van a presentar alegaciones al convenio y mantener una reunión con los vecinos del barrio a finales del mes de septiembre. Además de estas cuestiones, la concelleira precisaba hoy que el convenio no habla de viviendas asequibles, al contrario de lo que la alcaldesa había anunciado en un primer momento. Opina que el gobierno local les toma por tontos.

Insiste en que los objetivos de una modificación puntual no aprobada ni en pleno no tienen vigor legal. Por eso Gignko Advisor no está obligado a respetarlo. Una modificación así debe ser aprobada por mayoría absoluta en Pleno.

Recordemos que en julio, el Concello firmó un convenio con el fondo de inversión Gingko Advisor, para el desarrollo urbanístico del barrio. Aún no sabemos detalles de cómo se transformarían As Xubias de Arriba y de Abaixo y los astilleros Valiña. Anunciaron que abarcará más de 20.000 metros cuadrados, además de esos astilleros que se encuentran junto a la playa de Oza, ahora abandonados. El diseño corre a cargo del arquitecto británico David Chipperfield, ganador del premio Pritzer. Además hay cinco estudios de arquitectura coruñeses que participan: Fluor, Abraham Castro, Fuertes Penedo, Trespes y Prieto Patiño.