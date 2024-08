Arranca la segunda fase de la reurbanización de San Andrés que terminará en febrero de dos mil veinticinco. Se corta totalmente el tráfico rodado en ambos sentidos entre Santa Catalina y Plaza de Pontevedra. Se van a renovar las canalizaciones, se instalará nuevo pavimento y mobiliario público y se crearán zonas verdes. Se plantarán ochenta árboles nuevos, en concreto moreras de Valdeorras. Una especie que ya existía en San Andrés en el siglo dieciocho.

Según la alcaldesa, Inés Rey, se pretende que San Andrés vuelva a ser un bulevar. Se humanizará la calle y se reforzará su carácter comercial. El Concello invierte en estas obras un total de unos tres millones de euros.

También hubo tiempo de hablar del conflicto de la basura. La empresa Valoriza, contratada de urgencia, ha recogido ya casi setecientas cincuenta toneladas de basura. Desde el lunes trabajan en doble turno. De siete y cuarto de la mañana a tres y cuarto, y desde esa hora hasta las once y cuarto de la noche. Además se han sumado 22 trabajadores más, con lo que Valoriza cuenta con 54 operarios. Inés Rey opina que a este ritmo, la ciudad podría recuperar la normalidad en pocos días.

Mientras, el sindicato STL lleva cinco días en una huelga indefinida que no secunda ningún trabajador. Aún así, no se cumplen los servicios mínimos durante la noche. La noche del lunes no se ha recogido nada en Sagrada Familia. En O Castrillón un diez por ciento y en Matogrande un veinte. En otros barrios los porcentajes son algo más altos que en los últimos días. Un cuarenta y cinco por ciento en Os Mallos, un cincuenta y cinco por ciento en Os Castros, Agra do Orzan o Ventorrillo. Y un 100% en Os Rosales Labañou.