Con Lara Vivero

Más de uno A Coruña 18/6/2021

Charlamos con Ioannis Virvilis, representante de la Comisión Europea en España, sobre playas y la calidad de las aguas tras un estudio europeo. Además, Martina Aneiros, viceportavoz del PP de Ferrol, hizo balance de dos años de gobierno de Ángel Mato. A la una visitamos con Alberto Gómez Barros el local de Down Experience, de Down Coruña en el Kiosko de la plaza de Ourense. Charlamos con Jaime Cantizano, que mañana estará con su programa Por fin no es lunes desde la Casa de los Peces. Carlos Babío, investigador miembro de la plataforma por Meirás nos exmplicó el recorrido de la manifestación de mañana por el Pazo de Sada.