Cientos de voluntarios limpian las playas gallegas de pellets de plástico

Continúan llegando a la costa gallega bolitas de pellets de plástico procedente de contenedores del buque Tuconao. La Xunta asegura que corresponden a un solo contenedor de los seis que trasportaba y que perdió la carga en Portugal.

Cientos de personas se han organizado desde el fin de semana para recoger estos microplásticos de las playas. Ya son decenas los municipios afectados por este vertido de microplásticos, que está tiñendo de blanco los arenales gallegos de las rías de Vigo, Pontevedra, Arousa, Muros y Noia y también las playas de la zona de A Coruña y Ferrol.

Una de las voluntarias explica en Onda Cero la dificultad de recoger por su pequeño tamaño los pellets que hay en la arena de las playas y que se meten entre las piedras.

El consellero de Mar, Alfonso Villares, ha asegurado también Onda Cero que se acelera la contratación para ayudar a los ayuntamientos afectados en la limpieza.

Reproches al Gobierno

Villares se reunió este domingo junto con la vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, con Guardacostas de Galicia, técnicos de Medio Ambiente y personal de Intecmar para realizar el seguimiento de la limpieza de playas y pidieron "calma" para analizar la situación.

El conselleiro do Mar fue muy crítico con el Gobierno central, al que acusó de conocer desde el 20 de diciembre esta situación y no trasladar esta información a la Xunta hasta esta misma semana. "A nosotros nos informa el Gobierno de estos hechos a través de correos electrónicos el día 3 y 4 de este mes de enero. Antes no teníamos ningún tipo de información de lo que estaba pasando en nuestras costas", declaró.

Por su parte, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, aseguró que sigue la evolución del vertido y ofreció a la Xunta la "colaboración y ayuda que consideren necesaria".

Polémica política

Entretanto se recrudece la polémica política. El candidato socialista a la Presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, ha advertido al presidente gallego, Alfonso Rueda, que "no va a permitir que tire de manual del 'Prestige' para "mentir" sobre "la marea" de pellets de plástico que "invade ya" el litoral.

Desde la Xunta mantienen que lo urgente es limpiar las playas y después pasarle la factura a la armadora. Rueda ha dicho que todavía no tienen información sobre cuántos contenedores se cayeron al mar y qué contenían, pero ha garantizado en todo caso que trabajaran para "recoger todo lo que llegue a las playas, pondremos los medios necesarios y quien quiera ayudar que ayude y el que no que siga haciendo campaña, pero que no estorbe".