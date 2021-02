FONDOS EUROPEOS

O sector eólico busca o despegue en Galicia

O sector eólico ocupa a máis de 7.000 traballadores e aporta o 1% do Producto Interior Bruto de Galicia. O 50% da enerxía que consumimos na nosa comunidade é de fontes renovables. Desde a Asociación Eólica de Galicia confían en que a aposta que está a facer a Unión Europea contribúa a potenciar o desenvolvemento do sector en Galicia. A finais de xaneiro celebrouse en España a subasta do 15% do paquete de renovables previsto ata 2025. Mil megawatios foron para eólica terrestre. A empresa que máis se adxudicou foi Capital Energy, que está en trámites de instalar o seu primeiro parque eólico en Galicia.