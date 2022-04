festivales

O Morriña Fest ocupará Riazor

Maluma, Franz Ferdinand, Black Eyed Peas e un artista internacional aínda sen confirmar son os cabezas de cartel do Morriña Fest, que se celebrará os días 15 e 16 de xullo na Coruña. O programa inclúe tamén as actuacións de Xoel López, Vega e outros moitos dentro do estadio de Riazor, así como concertos gratuitos nas zonas próximas. As entradas póñense á venda o vindeiro luns pero xa hai cinco mil pre-reservas.