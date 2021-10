Feijóo a Pontón: El concierto económico "es hacernos el harakiri"

Sesión de Control

A proposta do Goberno galego, que falará, con 7 presidentes autonómicos na cumbre de Santiago, é revisar os pesos dos grupos de idade no gasto sanitario, desdoblar os grupos de idade en dependencia e ponderar millor a dispersión da poboación.

A líder do BNG que o presidente da Xunta está "cegado polo centralismo". Ana Pontón defendeu na Cámara medidas fiscais que conseguirían movilizar 4 mil millóns de euros, según a nacionalista ,ampliando a porcentaxe dos impostos cedidos ata o 90 por cento do IVE e do IRPF. No imposto de sociedades ao presidente dí que Galicia perdería coa cesión, sí esta disposto a falar do IVE.