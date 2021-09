Dr. Ramón Cacabelos, Presidente de Euroespes, centro internacional de neurociencias y medicina genómica

Un diagnostico de Alzheimer es siempre llegar tarde. Lo importante es hacer un mapa del riesgo antes de que la patología dé síntomas

Los últimos 50 años se han caracterizado por intentar comprender las causas de las enfermedades neurodegenerativas y concretamente el Alzheimer. A partir de los 30 años en el que nuestro cerebro deja de madurar, disponemos de otros 30 años para entender por qué el cerebro se va estropeando ha afirmado el catedrático de medicina genómica el Dr. Ramón Cacabelos. Como en otras patologías del adulto en occidente, por ejemplo, una arteria no se atasca de un día para otro. Lo mismo pasa en el cerebro, la patología se incuba durante mucho tiempo. Tenemos que aprender a anticiparnos al riesgo e instaurar protocolos de tratamiento para anticiparnos. Afirmó que como en otros campos de la medicina, el gran cambio de mentalidad en las enfermedades neurodegenerativas es anticiparse antes de que aparezcan los síntomas. El Dr. Cacabelos destacó en Por Fin no es lunes, el programa de Jaime Cantizano emitido en directo desde el Hostal de Los Reyes Católicos de Santiago de Compostela, que las primeras vacunas en 2000 dieron muchos problemas secundarios. Por eso siempre insistió que lo esencial es crear biomarcadores fiables que intercepten 10 ó 15 años antes los inicios de la enfermedad. Hay que diagnosticar precozmente y los biomarcadores genómicos nos permiten detectar las población de riesgo de manera personalizada. Farmacogenética Los tratamientos deben personalizarse en función de las características genómicas del paciente. No funciona igual un medicamento en unos que en otros. Para unos puede ser positivo pero a otros pueden hacerle año. Finalmente Cacabelos destacó en un mensaje cargado de esperanza que si logramos retrasar un año el Alzheimer en una persona, estaríamos logrando reducir la prevalencia de la enfermedad un 30% en el país