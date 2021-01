Las ciudades gallegas bajo el "Modelo Carballiño": cierre de toda actividad no esencial

La próxima semana habrá nuevos ayuntamientos en riesgo extremo, posiblemente las ciudades , y se cerrará la hostelería y toda actividad no esencial. Los datos no dejan lugar al optimismo y habrá que cerrar muchos ayuntamientos de Galicia bajo el paraguas del "modelo Carballiño" que ya se aplica en Arteixo, Viveiro y Xinzo de Limia. En entrevista en Onda Cero Galicia el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, pide a los alcaldes que colaboren en la aplicación de las medidas que dicta el comité clínico. Asegura entender la preocupación pero solicita que no confundan más a la ciudadanía haciendo recomendaciones para las que no tienen competencia.

Comesaña se mostraba en Onda Cero "orgulloso" del proceso de vacunación en Galicia y pide disculpas "por el error" cometido en el área sanitaria de Pontevedra, donde se incluyó la vacunación de 17 informáticos que no son "primera línea" de riesgo Covid