Caballero reafirma su intención de seguir en el Parlamento y Feijoo evita felicitar a Ana Pontón

A política económica centrou hoxe a sesión de control no Parlamento de Galicia. Sobre a xestión dos fondos europeos para a recuperación e as prioridades da Xunta para xestionalos preguntaba o portavoz socialista , Gonzalo Caballero. Realizaba hoxe a pregunta despois de sair derrotado do proceso de primarias. O presidente da Xunta reclamaba do PSOE transparencia para coñecer cales son as condicións do acordo para recibir os fondos entre o Goberno de España e Europa. Tampouco tivo nin unha palabara na sesión de Control o presidente Feijoo para felicitiar a Ana Pontón, a lider da oposición e reelexida portavoz nacional esta fin de semana. Ponton, solicitaba medidas ao presidente da Xunta para paliar a subida dos prezos en Galicia. Pontón criticaba as políticas do Goberno de Feijoo que baixo o criteiro da nacionalista consisten en baixar impostos as rentas altas.