Parlamento de Galicia

O Partido Popular saca adiante, en solitario, o dictamen da comisión de Reactivación de Galicia. Non houbo consenso, o portavoz do PP, Pedro Puy defendía un texto de 500 medidas para "a Galicia do futuro" que , pola contra, PSdeG e BNG ven un "paripé" que só contempla "formulas xa fracasadas".