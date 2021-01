A maioría son españois ou estranxeiros residentes en España salvo unha coreana do sur. O Camiño de Santiago permanece aberto aínda que non son poucas as dificultades coas que se atopan os peregrinos especialmente para cear e repoñer forzas, coa hostelería pechada dende as seis. César Rúa, coordinador da oficina de atención ao peregrino contaoo en Onda Cero.

En canto ao aloxamento, a maioría veñen coa reserva pechada. Moitos albergues, case todos, decidiron pechar ata semana santa.