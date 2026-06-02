Más de 600 estudiantes de Don Benito y Villanueva de la Serena realizan la PAU para ingresar en la universidad

Miles de estudiantes extremeños afrontan desde hoy la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), una de las citas académicas más importantes de su trayectoria educativa. En total, Extremadura cuenta con 13 sedes distribuidas en 10 localidades para la celebración de unos exámenes que reunirán durante tres jornadas a jóvenes que buscan dar el salto a la enseñanza superior.

Entre las sedes extremeñas se encuentran Feval, en Don Benito, donde un total de 445 alumnos se darán cita los días 2, 3 y 4 de junio para enfrentarse a unas pruebas que, en muchos casos, determinarán el acceso a la carrera universitaria con la que llevan años soñando. Por su parte, la sede habilitada en el IES Pedro de Valdivia de Villanueva de la Serena acogerá a 225 estudiantes durante las tres jornadas de exámenes.

En ambas localidades ya se viven días de nervios, repasos de última hora y máxima concentración entre los estudiantes de segundo de Bachillerato y de ciclos formativos que aspiran a conseguir una plaza en la universidad.