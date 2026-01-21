UPA-UCE Extremadura, Apag y La Unión piden a los productores que no vendan tomate por debajo de los costes de producción

Las organizaciones agrarias UPA-UCE Extremadura, Apag Extremadura Asaja y La Unión han hecho un llamamiento a los productores de tomate de la región para que no acepten precios por debajo de costes de producción, que se sitúan en torno a 137 euros la tonelada.

Estas organizaciones han señalado que en la campaña de 2025 se recuperaron los niveles de media real de producción, en torno a 83 toneladas por hectárea, mientras que los gastos de producción se han elevado como en campañas anteriores.

"Con 107 euros la tonelada en 2025 no se llegaron a cubrir los costes de producción, por lo tanto, muchos agricultores produjeron tomate a pérdidas", han criticado.

Por eso, tras una reunión mantenida este miércoles con el conjunto del sector del tomate, y teniendo en cuenta "rigurosos estudios" elaborados por la Universidad de Extremadura y publicados por el Observatorio de Precios y Mercados de la Junta, la conclusión es que los productores extremeños tienen unos costes de producción de 137 euros la tonelada y, por tanto, aquellas industrias que paguen por debajo de este coste estarán incumpliendo la Ley de la Cadena Alimentaria.

El sector del tomate es clave para la economía extremeña y por eso las organizaciones han hecho también un llamamiento a las industrias para que no continúen con la tónica general de imponer "precios ruinosos" a los productores de tomate extremeños. "Ya hemos comprobado que un productor de tomate que abandona el cultivo no vuelve a la actividad", han destacado.

Las organizaciones agrarias de la región piden la mediación de la Junta de Extremadura en este conflicto para que garantice el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria. De este modo, UPA-UCE Extremadura, Apag Extremadura Asaja y La Unión han sentenciado que se mantendrán "firmes" en su postura y volverán a denunciar ante la AICA a aquellas industrias que intenten imponer precios por debajo de los costes de producción.