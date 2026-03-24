Soraya Vega registra más del máximo de los avales y se muestra abierta a que los compañeros se integren en su candidatura

La precandidata a la Secretaría General del PSOE extremeño, Soraya Vega, ha registrado este martes en Mérida "algo más del máximo" de avales permitidos para convertir su proyecto en candidatura de forma oficial, y ha asegurado que ella acudirá a las primarias. "Mi papeleta va a estar el 11 de abril en todos los centros de votación", ha espetado.

Al mismo tiempo, y sin entrar a valorar los movimientos que puedan estar produciéndose en otras precandidaturas, ha remarcado que se mantiene "abierta" a que algún otro aspirante se pueda integrar en su candidatura si así lo desea.

"Sigo estando abierta a que cualquier compañero quiera llamarme e integrarse en mi candidatura", ha espetado Vega en declaraciones a los medios tras registrar esta mañana en la sede regional del PSOE los avales para su proyecto.

Así, ha subrayado que ella tiene "el apoyo de miles de compañeros y compañeras" y encara la carrera para liderar el partido en la región con "sensaciones muy buenas", y para lo cual plantea un proyecto "valiente, coherente, transparente y profundamente sincero".

De este modo, ha apuntado que desde este mismo miércoles iniciará la campaña informativa con los militantes socialistas extremeños para plantearles la "oportunidad" de "construir entre todos" un "nuevo" PSOE a través de un proyecto "valiente", que "mira de frente" a la militancia, "coherente" y "firme", y que no va a "cambiar de opinión".

En esta línea, Soraya Vega ha explicado que ella propone un modelo de partido "ágil, horizontal" y "profundamente participativo" con los militantes, todo ello con la "carga simbólica" de intentar "cambiar las cosas" y un "compromiso" para "ganar" a la derecha y "frenar" las ideas de la ultraderecha en Extremadura.

"Todos los proyectos que han transformado la región han salido de las Casas del Pueblo (del PSOE)", ha espetado para insistir en que ella seguirá recorriendo las sedes socialistas en la región para situar a la militancia "en el centro" de su proyecto y, a partir de ahí, llegar a plantear una oposición "contundente" al actual Gobierno autonómico del PP.

Asimismo, en cuanto a la campaña que desarrollará para intentar liderar el PSOE extremeño, Vega ha negado que pueda ser considerada la 'candidata del aparato', y ha remarcado que la suya será una campaña "limpia" y "honesta", a la vez que "contundente" contra el Ejecutivo regional. "Me enfrento a un secretario provincial (en alusión a Álvaro Sánchez Cotrina) y si alguien quiere hablar de aparato se equivoca de candidatura", ha remarcado.

VALORES SOCIALISTAS

"Desde que comenzaron las primarias estoy teniendo la oportunidad de hablar largo y tendido con las compañeras y con los compañeros de toda Extremadura. Estoy recogiendo ganas, estoy recogiendo ilusión, estoy recogiendo compromiso. Y también algo que para nuestra precandidatura, para nuestra candidatura es tremendamente valioso: ideas y propuestas para el PSOE e ideas y propuestas también para Extremadura", ha insistido Soraya Vega, quien ha defendido la importancia de mantener los "valores" del partido.

En esta línea, ha ahondado en que ella representa "un proyecto valiente, un proyecto que mira de frente a las militantes y a los militantes del Partido Socialista en Extremadura". "Un proyecto coherente, que no ha cambiado de opinión ni va a cambiar de opinión según cambie el viento. Un proyecto firme que ha cumplido paso a paso con este proceso tal y como dije desde el primer momento", ha sentenciado.

Con ello, ha insistido en que "el próximo 11 de abril habrá una papeleta" con su nombre "en todos y cada uno de los centros de votación del PSOE en Extremadura". "Y esa papeleta no es solo un nombre esa papeleta es la oportunidad de construir entre todas y entre todos un nuevo PSOE Y que nadie se engañe", ha añadido.

Al respecto, ha defendido que "esto no va de estrategias diseñadas entre tres o cuatro. Esto va de militancia, esto va de compromiso, va de preguntarnos qué podemos hacer cada una de nosotras y de nosotros por nuestro partido y por Extremadura. De eso van las primarias".