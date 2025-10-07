Sindicatos cifran en el 80% el seguimiento de la huelga docente en Extremadura para pedir la homologación salarial

Los sindicatos convocantes de la huelga en la enseñanza pública de este martes en Extremadura para reclamar la homologación del salario de los docentes con el de los del resto del país cifran en más de un 80 por ciento el seguimiento de la convocatoria.

A falta de contabilizar la repercusión de la huelga en la totalidad de los centros, los sindicatos PIDE, CSIF, ANPE, CCOO y UGT SP cifran así el seguimiento de una convocatoria con la que reclaman a la Junta que "rectifique" el tono que está manteniendo en la negociación de la homologación salarial, toda vez que lo que piden para los docentes "es absolutamente asumible y razonable".

De este modo lo ha señalado en declaraciones al inicio de la manifestación de docentes este martes en Mérida el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Extremadura, Tomás Rodríguez, en representación de los cinco sindicatos convocantes, y quien ha invitado a la Administración a que "se vuelva a sentar" con los representantes de los docentes y "vuelva a ponerse en modo negociación".

"Que piensen que a lo mejor esos ahorros en fiscales que se están haciendo, que traen de las cuentas públicas de Extremadura 90 millones de euros, pues a lo mejor se los deberían de pensar y dedicar ese dinero a cuestiones que son importantes", ha reprochado Rodríguez a la Junta.

En este sentido, los sindicatos convocantes, que son los mismos que forman parte de la Mesa Sectorial de Educación, inciden en que tras los acuerdos firmados en otras regiones los docentes de Extremadura serán a partir del 1 de enero de 2026 los "peor pagados de toda España".

La manifestación, con salida desde la rotonda del Puente Lusitania y llegada prevista a la Plaza de España de Mérida, se enmarca en la jornada de huelga que se está desarrollando este martes en Extremadura para lograr dicho objetivo, a la que están llamados los más de 16.000 maestros y profesores de todas las enseñanzas y etapas educativas, y que según Tomás Rodríguez, está siendo "todo un éxito".

A través de proclamas y pancartas, los participantes en la manifestación en Mérida --cerca de 8.000 personas según apuntan a Europa Press fuentes sindicales-- han lanzado mensajes como "Mercedes Vaquera, afloja la cartera"; "Docentes extremeños cobran como el resto"; "Homologación salarial, promesa electoral"; "En Extremadura educar es barato"; o "Sin maestros el mundo no tendría clase".

Cabe recordar, asimismo, que con el fin de garantizar los servicios esenciales en los centros de enseñanza afectados por la huelga, se han fijado los servicios mínimos, acordados por el Comité de Huelga y la Consejería de Educación, y que son los mismos que en convocatorias anteriores.

En la convocatoria, los docentes además de su homologación salarial piden otras medidas educativas como la bajada de ratios en las aulas, menor burocracia, más apoyo para alumnos con necesidades educativas especiales, y el acondicionamiento de los centros.

RECLAMACIÓN SINDICAL

Tras incidir en que la homologación salarial de los docentes extremeños la llevaba el PP en su programa electoral en Extremadura, el representante sindical ha rechazado la oferta de 80 euros mensuales que plantea la Consejería de Educación porque con esa cantidad "no se homologa", y ha defendido que la propuesta que realizan los sindicatos es "cuestión de pura lógica: estar en la media de las retribuciones del Estado español, nada más, nada menos".

Así, ha explicado que lo plantean a la Junta los sindicatos extremeños es una subida a dos años de mínimo 150 euros o a tres años de 200 euros, para lograr así la homologación salarial con los docentes del resto de España.

"Estamos reivindicando estar en la media de las retribuciones de los docentes de la educación pública de todo el Estado y les recuerdo que somos un cuerpo estatal. No tiene sentido que hagamos el mismo trabajo que en el resto del Estado", ha espetado Rodríguez, quien ha recordado también que hay estudios que sitúan incluso a los docentes públicos extremeños como "los más implicados" en su trabajo y "los que más" tareas voluntarias sin remunerar realizan de todo el Estado.

Al mismo tiempo, ha recordado que desde hace 18 años que no se trataba este asunto de la homologación salarial docente en una mesa de negociación en Extremadura.

"Siempre nos decían que no tocaba. Primero llegó la crisis 2008, 2010, nos dijeron los funcionarios tienen que ser solidarios con el resto del país, con el resto de trabajadores, hay una crisis muy fuerte, se nos congelaron los sueldos. Después vino los recortes del PP de la época de Monago, que fueron los recortes más brutales de la educación pública en Extremadura. Después llegó el Covid, tampoco era el momento. 18 años llevamos esperando a que se reinicie una negociación de este calibre", ha advertido Tomás Rodríguez.

"ÉXITO" DE LA MANIFESTACIÓN SEGÚN LOS SINDICATOS

En cuanto a los siguientes pasos a adoptar, el responsable sindical ha reconocido que desde que se convocó la manifestación de este martes en Mérida la Junta no ha realizado "ningún intento de aproximación" con los representantes de los trabajadores en la Mesa Sectorial de Educación Pública, y ha pedido que la consejera de Educación se vuelva a sentar a negociar después del "éxito palpable, evidente" de la manifestación en la capital autonómica y de la huelga educativa en toda la región.

Además, ha reprochado el "ninguneo" de la Junta a los sindicatos por haber lanzado "una maniobra de distracción" sobre la huelga de este martes con el anuncio este pasado lunes de una oferta pública de empleo para docentes sin haberlo comunicado previamente al sector.

"Lo único que hizo ayer (la Junta), y yo entiendo que es una maniobra de distracción, es sacar una oferta pública de empleo para docentes y anunciar que la va a negociar con nosotros la semana que viene. O sea, primero la pública en prensa da los datos de la oferta que va a sacar y luego nos invita a una reunión la semana que viene para hablar del tema", ha espetado.

VOX VE UN "FRACASO" DEL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS

Por su parte, en declaraciones a los medios con motivo de su asistencia a la convocatoria, el diputado de Vox en la Asamblea Juan José García ha mostrado el apoyo de su grupo a los docentes, ya que a su juicio a "igual trabajo, igual sueldo". "Los docentes son los formadores de nuestros hijos y merecen el respeto que la sociedad les debe. Su lucha es por el futuro de Extremadura y por la calidad educativa de las próximas generaciones", ha defendido.

En esta línea, ha añadido que además "esto no se trata de pedir un aumento de sueldo, sino de una cuestión de igualdad nacional y de justicia social", toda vez que "no se puede entender que, haciendo el mismo trabajo, un docente extremeño cobre 300 euros menos que otro en comunidades como Cataluña, Navarra o el País Vasco".

Además, García ha defendido que esta situación evidencia el "fracaso" del sistema autonómico, que ha provocado "diferencias cada vez mayores entre territorios".

UNIDAS CREE QUE GUARDIOLA HA "ENGAÑADO" A LOS DOCENTES

De su lado, en declaraciones a los medios al inicio de la manifestación, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha tachado de "ridícula" la propuesta de los 80 euros mensuales planteada por la Junta, y ha pedido una homologación "real" para los docentes extremeños.

Asimismo, ha calificado como "histórica" la jornada de huelga docente y ha pedido a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que escuche las peticiones del colectivo, "porque la que vino diciendo que venía a escuchar, al sentarse en el sillón, ha dejado de hacerlo" y, además, ha "engañado" al sector.

"Guardiola les dijo en campaña electoral que iba a acabar con la injusticia de que los docentes extremeños fueran los peores pagados del país", ha recordado De Miguel.