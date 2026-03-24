Sánchez Cotrina presenta sus avales tras su unión con Blanca Martín y González Andrade con su proyecto que "ha nacido desde la militancia"

La precandidatura de Álvaro Sánchez Cotrina ha registrado "el máximo" de avales para aspirar a la Secretaría General del PSOE extremeño, y tratará de "incorporar" a su proyecto de "cohesión" a otros aspirantes que así lo puedan desear.

De este modo, mantiene que es "posible" alcanzar aún una candidatura única para liderar el PSOE regional, aunque matiza que esto "no es imprescindible" y que, por tanto, son los militantes los que tienen "voz y voto" para decidir el futuro del partido. "Ningún miedo" a las primarias, ha reconocido.

"Eso (alcanzar aún una candidatura única) por nuestra parte desde luego siempre ha sido posible, pero no es imprescindible. Es decir, nosotros somos un partido democrático y los militantes tienen voz, voz y voto. Es decir, que es posible, pero no es obligatorio", ha espetado al respecto Yolanda García Seco, miembro de la precandidatura de Sánchez Cotrina, tras registrar esta mañana en la sede regional del PSOE, en Mérida, los avales de la misma.

Cabe apuntar que Sánchez Cotrina no ha podido acudir al registro de los avales de su proyecto al encontrarse por motivos familiares en la capital cacereña, en concreto, a la espera del posible nacimiento de su hijo.

De este modo, García Seco junto a César Herrero han sido los encargados de registrar los avales de un Sánchez Cotrina que, según ha destacado la primera, ha recibido "el apoyo de los militantes, el suficiente, y de las militantes para concurrir al proceso de primarias", algo por lo que están "muy satisfechos" y "muy agradecidos".

En este sentido, ha ahondado en que el de Sánchez Cotrina es un proyecto que "ha nacido desde la militancia". "Hay muchísimas personas que están participando de una manera ilusionante en este proyecto para renovar el proyecto socialista", ha espetado García Seco, quien ha añadido que, además, la precandidatura va a "tratar de incorporar" a "todos los compañeros y compañeras que quieran acercarse a participar en el mismo".

"Esperemos que durante los días en los que se va a desarrollar el proceso de primaria, nos puedan seguir escuchando y podamos seguir compartiendo nuestro proyecto que es muy ilusionante y que en pocos días tengamos a Álvaro Sánchez Cotrina como secretario general del PSOE de Extremadura y si todo va bien, próximo candidato a la Junta de Extremadura", ha ahondado.

MANO TENDIDA PARA LA INTEGRACIÓN

De igual modo, y sobre si Sánchez Cotrina mantiene la mano tendida al resto de precandidaturas para una posible integración, García Seco ha respondido que "por supuesto".

"Así lo ha comunicado Álvaro en distintas ocasiones, que todos y todas las compañeras que han iniciado el proceso de precandidatura son compañeros que tienen muchísimo que aportar y que nosotros vamos a tratar de establecer lazos de unión con todos los que en un principio quisieron avalar a otros o quisieron participar en otros proyectos, pero al final el proyecto es único", ha declarado.

Finalmente, en cuanto al número de avales logrado por la precandidatura, ha afirmado que ha sido "el máximo", aunque ha restado importancia al número y sí a "darle continuidad al proceso" para "darle la voz a todos los militantes", que son los que decidirán el futuro del PSOE extremeño, ha indicado.

"Hemos conseguido registrar el máximo, pero lo importante tanto no es el número concreto sino que hemos podido darle continuidad al proceso, que era lo que queríamos, llegar a la siguiente fase y darle la voz a todos y a todas las militantes. Ahora son ellos los que tienen que votar, cada uno desde sus agrupaciones, y decidir quién va a ser el que lidere este proyecto", ha espetado García Seco.

De su lado, César Herrero, de la precandidatura de Sánchez Cotrina, ha lanzado un mensaje de "gratitud" a los militantes que "a lo largo y ancho de Extremadura han decidido respaldar este proyecto".