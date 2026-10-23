Renfe permitirá viajar sin reserva de asiento en trenes Cáceres-Valencia de Alcántara, Badajoz-Villanueva y Mérida-Zafra

Renfe pondrá en marcha a partir del 12 de diciembre un nuevo sistema de venta sin reserva previa de asiento en diversas relaciones de Media Distancia y Regionales, entre los que se encuentra el de Cáceres - Valencia de Alcántara; el de Badajoz-Villanueva de la Serena (incluidos en la relación Madrid-Puertollano-Badajoz), y el de Mérida-Zafra (incluido en la relación Madrid-Plasencia- Sevilla).

Con este modelo, la compañía reafirma que busca "facilitar un proceso de compra y acceso más ágil" para los viajeros, que ya no necesitarán disponer de una plaza numerada para utilizar estos trenes, como sucede en otros desplazamientos de proximidad y con servicios comparables en el resto de los países europeos.

Este cambio "responde a las necesidades y preferencias de movilidad identificadas entre los usuarios de estos servicios", señala Renfe en una nota de prensa, en la que señala que los viajeros demandan una mayor flexibilidad en sus desplazamientos cotidianos.

Además, Renfe avanza que también desaparecerá el suplemento que hasta ahora debía abonarse por el transporte de bicicletas completas (sin desmontar), y se suprimirá también el suplemento para mascotas de hasta 10 kilos (en transportín) y perros de hasta 40 kilos.

Explica Renfe que en este momento, en el caso de las mascotas, ya se aplica dicha eliminación para tarifas T1 (orientada a desplazamientos con más paradas y, por tanto, mayor tiempo de viaje) y se irá extendiendo al resto estos servicios en las próximas semanas.

TRENES QUE PERMITIRÁN VIJAR SIN RESERVA DE ASIENTO

En cuanto a los trenes en los que se podrá viajar sin reserva previa de asiento a partir del 12 de diciembre, Renfe ha incluido A Coruña-Vigo, incluyendo servicios con origen o destino en Santiago y Vilagarcía, y A Coruña-Ferrol.

También se incluye Alicante-Murcia-Cartagena; Cáceres-Valencia de Alcántara; Badajoz-Villanueva de la Serena, incluidos en la relación Madrid-Puertollano-Badajoz, y Mérida-Zafra, incluidos en la relación Madrid-Plasencia-Sevilla.

Finalmente, tabién se podrá viajar sin asiento asignado en los trenes Burgos-Vitoria-Pamplona-Zaragoza; Valencia-Teruel-Zaragoza, y Salamanca-Valladolid-Palencia.