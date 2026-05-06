La Red de Espacios de Coworking de Extremadura lanza una formación para profesionalizar la gestión de estos entornos

La Red de Espacios de Coworking de Extremadura pondrá en marcha el próximo 12 de mayo un programa formativo dirigido a gestores actuales y futuros de espacios de coworking, con el objetivo de mejorar la creación, gestión y dinamización de estos entornos de trabajo colaborativo en la región.

La formación, denominada Community Builder, tendrá una duración de 30 horas y se desarrollará entre el 12 de mayo y el 14 de julio, mediante un itinerario semipresencial que combinará sesiones online y encuentros presenciales en distintos espacios de coworking de Extremadura.

Esta iniciativa está dirigida tanto a responsables de espacios públicos y privados como a personas interesadas en impulsar nuevos espacios de coworking en sus municipios. El programa busca reforzar las capacidades de quienes gestionan estos entornos, considerados una herramienta útil para apoyar el emprendimiento, favorecer la colaboración profesional y contribuir a la dinamización económica del territorio.

El itinerario formativo se estructura en 10 sesiones de trabajo, que se celebrarán los martes en horario de mañana. Las sesiones online tendrán lugar de 9,00 a 12,00 horas, mientras que las presenciales se desarrollarán de 10,00 a 13,00 horas.

Los contenidos abordarán aspectos clave para la gestión de espacios de coworking, como la dinamización del ecosistema emprendedor, la comunicación y el marketing del espacio, la gestión operativa, la organización de eventos y el uso de herramientas digitales y físicas.

También se trabajarán cuestiones relacionadas con la identidad del gestor o hoster, la creación de comunidad, la conexión con redes externas, el desarrollo de proyectos internos y con proyección exterior, así como la innovación y los retos de futuro de estos espacios.

Con este programa, la Red de Espacios de Coworking de Extremadura refuerza su apuesta por un modelo "centrado en las personas, la colaboración y el desarrollo territorial".

La formación pretende contribuir a mejorar la calidad de los servicios que ofrecen estos espacios, favorecer la atracción de talento y generar nuevas oportunidades para emprendedores, profesionales y empresas, especialmente en entornos rurales.

Las personas interesadas en ampliar información e inscribirse pueden hacerlo a través de la web de la Red de Espacios de Coworking de Extremadura, ha informado la Junta en nota de prensa.

Esta actuación se enmarca en el proyecto 'Red PAE Transfronteriza para el fomento del emprendimiento y mejora de la competitividad de las empresas de la Euroace', cofinanciado en un 75 por ciento por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), a través del Programa Interreg VI-A España-Portugal (Poctep) 2021-2027.