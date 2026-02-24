El presidente de la gestora del PSOE de Extremadura aboga por una candidatura de consenso de cara al Congreso Regional

El presidente de la Comisión Gestora del PSOE de Extremadura, José Luis Quintana, ha reafirmado que le gustaría que hubiera una candidatura de consenso de cara al próximo Congreso Regional del partido. "No depende de mí. Entonces, no puedo asegurar que vaya a haber una candidatura o que vaya a haber más. A mí me gustaría que hubiera solamente una, lo he dicho siempre, sobre todo, creo que era bueno para el partido que hubiera una especie de consenso", ha señalado a preguntas de los periodistas por si cree que finalmente habrá primarias en el PSOE extremeño al presentarse varias candidaturas o si se podrá alcanzar una de consenso.

De no haber consenso y de celebrarse las primarias al haber más de una candidatura, pediría "dos cosas" para el día después de las mismas y, en concreto, "al ganador le pediría generosidad y al perdedor le diría que acepte la derrota y que se sume a trabajar por los mismos objetivos".

De esta forma se ha pronunciado en declaraciones a los medios en Badajoz sobre el proceso que se abre en el PSOE extremeño, después de que se haya fijado para el viernes 6 de marzo el Comité Regional del partido, que se reunirá en Mérida para abordar, entre otras cuestiones, el calendario de celebración de las primarias y el Congreso Regional extraordinario para elegir a la persona que ocupe la Secretaría General tras la dimisión de Miguel Ángel Gallardo.

Como ha recordado Quintana, a finales de diciembre se nombró la gestora en la que él mismo es el presidente y han dedicado las primeras semanas a "intentar pacificar en lo posible al Partido Socialista, conseguir sosiego, conseguir tranquilidad y llevar a cabo el proceso de un Congreso Regional extraordinario, con la intención siempre de que antes de mayo lo tuviéramos acabado".

En este sentido, ha explicado que hay cuestiones en las que no tienen competencia como gestora, y que han intentado llevarlo a cabo "de la mejor manera posible", a la par que ha reconocido que "estratégicamente siempre" pensaban o "siempre" él mismo "daba por hecho" que iba a haber gobierno entre el Partido Popular y Vox tras las elecciones del 21 de diciembre, como también esperaba que la negociación tuviera lugar "con absoluta transparencia".

Sin embargo, "así no ha sido", "hay oscurantismo" y no saben qué se está negociando, como tampoco si va a haber gobierno o no, "porque tan pronto tenemos una cosa como la contraria, tan pronto la señora Guardiola es feminista como es feminista como Vox", por lo que desconocen cuál es "la realidad", al tiempo que consideran que "han pasado muchas cosas" y que "ahora mismo existe una duda, que puede ser razonable" sobre cómo se van a ir encaminando las circunstancias a partir de este momento.

Acto seguido, ha afeado los dos meses de "absoluta paralización" del gobierno regional y ha hecho hincapié en que lo que han intentado desde la gestora pasa por ir haciendo las gestiones oportunas para ir convocando todo el proceso de primarias y la realización del citado Congreso extraordinario, sobre cuya celebración el 6 de marzo ha afirmado que se trata de una decisión que "tiene su lógica", dado que el día 3 se prevé que se celebre el primer debate de investidura.

"No parece que nosotros tuviéramos iniciado nuestro proceso sin ese primer debate. Parece lo más lógico y desde el punto de vista estratégico, precisamente, esperar a que pase el día 3", ha incidido, junto con que el 6 y "ya conociendo qué va a suceder en ese primer debate de investidura" los socialistas iniciarán su proceso.

"Esa es la razón por la cual se ha puesto el día 6, es una cuestión de estrategia política y bueno, vamos a ver cómo suceden los próximos días de aquí al día 3", ha sumado, cuando, a partir de ese momento, la idea es tener acabado el proceso antes de mayo.

Y es que, para Quintana, se puede dar la circunstancia de que sea rechazada la investidura de María Guardiola, aunque ello no significa que vaya a haber elecciones, de forma que se abre un periodo de dos meses en el que "puede haber gobierno en cualquier momento", algo con lo que no se puede contar "con seguridad" aunque sí de cara a principios de mayo, cuando sería la fecha tope para un hipotético acuerdo de gobernabilidad entre PP y Vox.

Para entonces, el PSOE tiene que haber acabado su proceso, ha abundado, dado que esos son "de alguna forma los cálculos que ha hecho la gestora: iniciar el proceso para tenerlo finalizado antes del 4 de mayo", cuando ya sabrán "con más certeza si hay gobierno o si vamos a elecciones". Al mismo tiempo, ha considerado que la "estrategia" que han hecho "está bien planteada", según la cual el proceso se inicia después del día 3 para tenerlo acabado antes del 4 de mayo.

NO HA TENIDO "NINGUNA PRESIÓN"

En este punto y preguntado por si ha habido voces dentro del partido que le hayan pedido que se adelantase ese proceso, José Luis Quintana ha hecho hincapié en que a él no y que tampoco ha tenido "ninguna presión". "Yo estoy aquí, no me voy a presentar ni a secretario general, ni voy a ser candidato. Yo no he recibido ninguna presión. Ya sabéis que he dicho que no era el momento ni de que hubiera candidatos, que no los había ni los debería de haber, y que ahora cuando se abra el proceso, se inicie", ha dicho.

Del mismo modo, ha defendido que la gestora "tiene que ser imparcial en el proceso" y que él mismo también va a serlo, y ha agregado además que a miembros de la misma que eran de las ejecutivas provinciales les ha pedido que renunciaran a estas últimas mientras estuvieran en la gestora, ante lo que insiste en que cree que tienen que tener "una posición de imparcialidad" y en que "no" se ha sentido "presionado en absoluto".

Interpelado por último por los encuentros que podrían tener lugar este miércoles de las ejecutivas provinciales del PSOE en Cáceres y en Badajoz, el presidente de la gestora no ha querido entrar en que hagan o no reuniones, y ha apostillado que las pueden hacer, pero que no está informado ni puede decir "nada". En cualquier caso, concluye, "va a velar por la imparcialidad de la gestora y del proceso".