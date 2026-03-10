El VII Festival Cáceres Mágico llega del 20 al 22 de marzo con el premiado mago Juan Colás entre los artistas

El Festival Cáceres Mágico celebrará su séptima edición, del 20 al 22 de marzo, con una programación que reunirá a artistas premiados en algunos de los certámenes más prestigiosos del mundo de la magia. El evento nació hace nueve años en Cáceres de la mano de dos jóvenes magos: Fernando Flores y Sergio Barquilla, y desde entonces ha ido creciendo hasta consolidarse como una de las citas mágicas más especiales de la ciudad.

En la gran gala que tendrá lugar el viernes, 20 de marzo, en el Gran Teatro a las 20,37 horas, participarán dos magos cacereños, un malagueño y un salmantino.

Entre ellos estará Gonzalo Mateos, de 16 años, que ya ha actuado en escenarios con miles de personas como Got Talent o incluso ha cruzado el Atlántico para actuar en Las Vegas en el programa Fool Us, de dos de los magos más reconocidos del mundo.

También participará Roberto Calle, el primer artista que no es mago dentro de un festival de magia. Roberto es artista circense de la compañía La Escalera de Tijeras y pondrá el toque de distinción y clown presentando a los grandes magos.

Desde fuera de Extremadura llega Rubén Silva, de Málaga, otro joven mago que ha conquistado grandes escenarios compartiendo cartel con artistas de mucho renombre. En su actuación planteará "una magia de impacto, musical y manipulativa, un tipo de magia que no se ha visto nunca en este festival", asegura la organización en nota de prensa.

Y para poner la guinda a la gran Gala de Magia llega Juan Colás, quien en 2025 recibió el premio más prestigioso de la magia: el Premio Mundial FISM en primera posición. La ciudad de Cáceres podrá disfrutar del número ganador de ese premio, además de su magia más personal y original.

Ya el sábado, 21 de marzo, en horario matinal a las 12,07 horas, se presenta un espectáculo diseñado expresamente para que los abuelos y abuelas puedan ir al teatro con sus nietos y nietas. En este espectáculo, toda la magia que sucede pasa con objetos que los mayores conocen mucho mejor: un teléfono de rosca, un quinqué, un abrelatas o un tirachinas.

De la mano del mago Luigi Ludus, el público aprenderá que "no todo ha sido siempre tan sencillo" en este espectáculo intergeneracional diseñado para los más mayores de la casa y para los más pequeños, en el que se desvelará si un niño sabrá usar un reloj de los de meter el dedo y girar, o si el abuelo sabe usar la última inteligencia artificial, todo ello mezclado con mucha magia.

Y en la tarde del sábado, a las 21,07 horas, se podrá disfrutar del espectáculo titulado 'El poderoso drama' con el campeón de España de mentalismo Max Verdié que mostrará en el escenario del Gran Teatro "el asombro del ilusionismo psicológico y el mentalismo en esta propuesta poética, personal e intransferible", añade la nota.

Las entradas para estos tres espectáculos están a la venta en la página web del Gran Teatro o en las taquillas en el horario habitual de apertura.

Ya fuera de las tablas del teatro de la calle San Antón, el VII Festival Cáceres Mágico llegará a Maltravieso, a las 17,07 horas, donde el mago y organizador Sergio Barquilla presentará un cuento de fantasía y magia publicado para familias, en un encuentro donde se combinarán la literatura y la magia en directo.