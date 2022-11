Un viajero sin billete agredía el pasado sábado a un interventor de RENFE en la línea Madrid-Badajoz

El comité provincial de Renfe en Badajoz ha informado sobre una agresión sufrida por el interventor del intercity Madrid-Badajoz del pasado sábado, 19 de noviembre, por parte de un viajero que no llevaba billete.

Una agresión, sobre la que el comité no ofrece más información, que asegura que no se trata de un "hecho aislado", y que tampoco afecta únicamente al personal extremeño, sino que se trata de la "última de una serie de agresiones, amenazas, insultos, desprecios y otros improperios" que los del ferrocarril reciben durante el desempeño de sus funciones.Factores de circulación, maquinistas, personal de taquillas y, en particular, interventores de trenes y vigilantes de seguridad "están sometidos de forma alarmante en su puesto de trabajo a una creciente agresividad por parte de algunos usuarios", señala el comité en una nota de prensa.

Fue un policía fuera de servicio que viajaba en el Intercity Madrid-Badajoz del pasado sábado intervino tras la agresión de un viajero sin billete al interventor, que obligó a desalojar el tren en la estación de Torrijos en Toledo. Este incidente era confirmado por Renfe, que ha condenado en un comunicado esta agresión que ya ha sido denunciada por la víctima en un juzgado de Mérida.