Las ventas del sector servicios aumentan en Extremadura un 1% interanual en enero

El sector servicios de Extremadura ha aumentado su facturación un 1 por ciento el pasado mes de enero respecto al mismo periodo del año anterior, lo que supone 0,8 puntos más que la media nacional, que ha registrado un 0,2 por ciento de incremento, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por su parte, el índice de empleo en el sector servicios ha experimentado una variación del 1,8 por ciento de incremento en Extremadura respecto al mismo mes del año anterior.

Mientras, a nivel nacional el sector servicios ha registrado un aumento de su facturación del 0,2 por ciento en enero en relación al mismo mes de 2025, tasa seis puntos inferior a la del mes anterior y la más moderada desde junio de 2024, según datos difundidos este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).